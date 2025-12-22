وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق الهدنة، قتل ثلاثة أشخاص، اليوم (الإثنين)، بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الغارة التي شنها الطيران المسير الإسرائيلي على سيارة على طريق في منطقة صيدا، أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص كانوا بداخلها.



بالمقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم عناصر من حزب الله في منطقة ⁠صيدا ‌بجنوب لبنان.



وكان شخص قد قتل أمس وأصيب آخر بغارتين إسرائيليتين في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.



وتواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان تقول إنها تهدف إلى منع حزب الله من إعادة بناء قدراته بعد تكبده خسائر كبيرة في الحرب الدامية بين الطرفين التي استغرقت أكثر من عام قبل وقف هشّ لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024.



وأشارت الوزارة إلى أن غارتين على سيارة ودراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل أدتا على التوالي إلى سقوط قتيل وإصابة مواطن ثان بجروح.