أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت فهد بن مشاري بن سعود بن جلوي، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة معهما عدد من الأمراء، منهم الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير تركي بن فهد بن مشاري بن سعود بن جلوي، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير بدر بن محمد بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن جلوي، والأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن جلوي، والأمير عبدالله بن فهد بن مشاري بن سعود بن جلوي، والأمير مشاري بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان بن محمد، ورئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير محمد بن فهد بن عبدالله بن محمد.

كما أدى الصلاة عدد من الأمراء، ونجل الفقيدة مشاري بن وليد بن عميره العتيبي، وعدد من أصحاب الفضيلة والمسؤولين، وجمع من المواطنين.