حظي المهندس وسام بن عزام حابس بثقة وزير التعليم، بتكليفه مساعدًا للمدير العام للتعليم بمحافظة جدة، في خطوة تعكس مسيرة مهنية امتدت لأكثر من عشرين عامًا في وزارة التعليم تقلد خلالها عددًا من المناصب القيادية وأسهم في قيادة مشاريع استراتيجية ومبادرات نوعية تركت أثرًا ملموسًا في تطوير العمل المؤسسي.

كما حظي بثقة المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي التي أوكلت إليه عددًا من الملفات الاستراتيجية والمهام ذات الأولوية، انطلاقًا من خبرته الطويلة وكفاءته القيادية. ويعرف عنه قدرته على العمل تحت ضغط وسرعة الإنجاز وحسن إدارة الملفات إلى جانب تميزه في استقبال المستفيدين ومقابلة الجمهور والاستماع لملاحظاتهم ومعالجة التحديات بروح المسؤولية وهدوء وثقة مع حرصه الدائم على العمل بروح الفريق وتحقيق أفضل النتائج بما يخدم العملية التعليمية في محافظة جدة.

ويعد المهندس وسام من الكفاءات الإدارية والهندسية التي راكمت خبرات واسعة في إدارة المشاريع والتطوير المؤسسي وإدارة الأصول وقاد العديد من المبادرات واللجان على مستوى الوزارة والإدارات التعليمية، وأسهم في إنجاز عدد من الملفات والمشاريع ذات الأولوية.

ويحظى بتقدير واسع بين زملائه ومنسوبي التعليم لما يعرف عنه من حسن الخلق والتواضع والعمل بروح الفريق وحرصه على بناء بيئة عمل إيجابية يسودها الاحترام والتعاون. ويؤكد من عملوا معه أن الابتسامة الهادئة أصبحت إحدى سماته القيادية حتى في أكثر الظروف ضغطًا.

كما يعرف بمتابعته الدقيقة لمختلف ملفات العمل وحضوره الميداني المستمر واهتمامه بالتفاصيل وسرعة تعامله مع المستجدات، إذ يكرس معظم وقته لإنجاز المهام ومتابعة المبادرات والمشاريع ويحرص على أن يكون قريبًا من الميدان ومتواجدًا حيث تتطلب الحاجة.

ويمثل المهندس وسام أحد الركائز الإدارية المهمة لما يمتلكه من قدرة على احتواء التحديات واتخاذ القرارات بعد دراسة متأنية، وهو ما أكسبه ثقة القيادات واحترام زملائه على امتداد مسيرته المهنية.

وتضم سيرته المهنية العديد من الإنجازات من أبرزها قيادة مشاريع تطويرية والإسهام في تطوير منظومة العمل المؤسسي وإدارة مشاريع الأصول والمرافق ورئاسة وعضوية عدد من اللجان والمجالس الاستراتيجية إلى جانب حصوله على مؤهلات مهنية متقدمة في إدارة المشاريع والمخاطر مما يعزز مكانته كأحد القيادات التنفيذية البارزة في تعليم جدة.