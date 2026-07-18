احتفل عبدالله بن سعيد بن جارالله الغامدي بعقد قران ابنته على الشاب بسام سالم الخمبشي، في إحدى الاستراحات بجدة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء الذين شاركوا الأسرتين فرحة المناسبة، مقدمين التهاني والتبريكات للعروسين.
احتفل عبدالله بن سعيد بن جارالله الغامدي بعقد قران ابنته على الشاب بسام سالم الخمبشي، في إحدى الاستراحات بجدة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء الذين شاركوا الأسرتين فرحة المناسبة، مقدمين التهاني والتبريكات للعروسين.
Abdullah bin Saeed bin Jarallah Al-Ghamdi celebrated the engagement of his daughter to the young man Bassam Salem Al-Khambashi, at one of the rest houses in Jeddah, with the presence of a number of relatives and friends who shared in the joy of the occasion, offering congratulations and best wishes to the bride and groom.