احتفل عبدالله بن سعيد بن جارالله الغامدي بعقد قران ابنته على الشاب بسام سالم الخمبشي، في إحدى الاستراحات بجدة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء الذين شاركوا الأسرتين فرحة المناسبة، مقدمين التهاني والتبريكات للعروسين.