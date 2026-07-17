احتفل الشاب إبراهيم بن فهد المطوع بزواجه من ابنة محمد بن مرعي الغامدي، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور جمع من الأقارب والأصدقاء الذين شاركوا الأسرتين فرحتهما بهذه المناسبة السعيدة.



وتبادل الحضور التهاني والتبريكات، متمنين للعروسين حياة زوجية ملؤها السعادة والتوفيق، فيما عبّر العريس إبراهيم المطوع عن بالغ سعادته بهذه المناسبة، سائلاً الله عز وجل أن يوفقه في حياته القادمة.



«عكاظ» تتقدم بخالص التهاني والتبريكات للعروسين، سائلة الله أن يبارك لهما ويبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير، ويرزقهما حياة زوجية سعيدة ومستقرة.