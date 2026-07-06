أغلقت وزارة الصحة، أمس (الأحد)، باب قبول أو رفض طلبات الانتقال للدفعة الثانية من منسوبيها إلى التجمعات الصحية السبعة، في محطة جديدة ضمن مشروع التحول الصحي الذي يعد أحد أكبر مشاريع إعادة هيكلة القطاع الصحي في السعودية.

وتشمل المرحلة الحالية، موظفي تجمعات الأحساء والطائف ونجران وحائل وتبوك والحدود الشمالية وحفر الباطن، ومُنح الموظفون المستهدفون مهلة 10 أيام لاتخاذ قرار القبول أو الرفض، بدأت في 25 يونيو وتنتهي اليوم 5 يوليو.

ويأتي إطلاق الدفعة الثانية بعد أن شهدت المرحلة الأولى انتقال أكثر من 62 ألف موظف وموظفة من الكوادر الصحية والإدارية بنسبة قبول بلغت 99.9%، وهو ما اعتبرته الوزارة مؤشراً على الثقة المتزايدة في مسار التحول المؤسسي الجديد.

ويهدف المشروع إلى نقل إدارة المنشآت الصحية من النموذج التقليدي المركزي إلى نموذج التجمعات الصحية المرتبطة بمنظومة الصحة القابضة، بما يتيح مرونة أكبر في الإدارة والتشغيل وتحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الإنفاق.

ويمثل انتقال القوى العاملة أحد أكثر ملفات التحول الصحي حساسية، باعتباره الحلقة الأساسية في إعادة بناء المنظومة الصحية الجديدة التي تستهدف الفصل بين التنظيم والتمويل وتقديم الخدمة الصحية، وصولاً إلى نموذج أكثر استدامة وكفاءة.