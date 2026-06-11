حصل الدكتور محمد جابر محمد مشهور على درجة شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة (MD) من جامعة الخليج العربي، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، بعد مسيرة أكاديمية حافلة بالجد والاجتهاد.

وبهذه المناسبة، يتلقى الدكتور محمد التهاني والتبريكات من أسرته وأقاربه وأصدقائه، الذين عبّروا عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز المتميز، سائلين الله تعالى أن يوفقه في مسيرته المهنية والعلمية، وأن ينفع به دينه ووطنه، وأن يجعل هذا النجاح بدايةً لمزيد من التميز والعطاء.

ألف مبروك للدكتور محمد، ولأسرته الكريمة هذا الإنجاز المشرف.