حصل الباحث خالد بن عبدالله آل إسحاق الأسمري على درجة الدكتوراة، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بعد مناقشة رسالته العلمية بعنوان: «تطوير أداء الإدارات القانونية بالجامعات السعودية في ضوء مبادئ الحوكمة».

وتناولت الدراسة سبل تعزيز كفاءة الإدارات القانونية في الجامعات السعودية من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق مستهدفات التطوير والجودة.

واستقبل الدكتور خالد آل إسحاق التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء بهذه المناسبة العلمية، متمنين له دوام التوفيق ومزيداً من النجاحات والإنجازات في مسيرته العلمية والعملية.