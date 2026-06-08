حصل الباحث خالد بن عبدالله آل إسحاق الأسمري على درجة الدكتوراة، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بعد مناقشة رسالته العلمية بعنوان: «تطوير أداء الإدارات القانونية بالجامعات السعودية في ضوء مبادئ الحوكمة».
وتناولت الدراسة سبل تعزيز كفاءة الإدارات القانونية في الجامعات السعودية من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق مستهدفات التطوير والجودة.
واستقبل الدكتور خالد آل إسحاق التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء بهذه المناسبة العلمية، متمنين له دوام التوفيق ومزيداً من النجاحات والإنجازات في مسيرته العلمية والعملية.
Researcher Khalid bin Abdullah Al-Ishaq Al-Asmari obtained his doctorate degree from Imam Muhammad bin Saud Islamic University after defending his thesis titled: "Enhancing the Performance of Legal Departments in Saudi Universities in Light of Governance Principles".
The study addressed ways to enhance the efficiency of legal departments in Saudi universities through the application of governance principles, contributing to the improvement of institutional performance and achieving development and quality targets.
Dr. Khalid Al-Ishaq received congratulations and best wishes from family, friends, and colleagues on this academic occasion, wishing him continued success and more achievements in his academic and professional journey.