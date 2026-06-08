برعاية محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، أقامت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة حفلها السنوي "سفراء التفوق" لتكريم الطلبة المتفوقين على مستوى المدارس للعام الدراسي 1446هـ، وذلك بالصالة الخضراء بمدينة الأمير عبدالله بن فيصل الرياضية.

واستُهل الحفل بكلمة المدير العام لتعليم جدة منال بنت مبارك اللهيبي، أكدت فيها أن التفوق قصة نجاح يصنعها الإصرار والعزيمة والطموح، مشيرة إلى أن الطلبة المتفوقين يمثلون نماذج واعدة لعلماء المستقبل وأطبائه ومهندسيه وقادته، كونهم يحملون في عقولهم المعرفة وفي قلوبهم الطموح وحب الوطن، مضيفة أن ما حققه الطلبة لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة للجد والاجتهاد والمثابرة، ولعزيمة صنعوا بها الفرص وتجاوزوا التحديات.

وثمّنت اللهيبي دور الأسر في دعم أبنائها وبناتها وتهيئة البيئة المحفزة للنجاح، مشيدة بجهود مديري المدارس والمعلمين والمعلمات في صناعة هذا الإنجاز، مقدمة الشكر لمحافظ جدة على رعايته ودعمه المستمر في تكريم المتفوقين وبمساهمات الجهات الداعمة والشركاء في تنظيم ورعاية الحفل.

من جانبه عبّر الطالب محمد سعد القرني في كلمة الطلبة المتفوقين عن اعتزازه وزملائه بهذا اليوم الذي يجسد حصاد الجد والاجتهاد، موضحًا أن التفوق مسؤولية وطنية قبل أن يكون إنجازًا شخصيًا، وأن ما تحقق جاء بفضل الله أولًا ثم بتكامل دور المدرسة ودعم الأسر، وجهود المعلمين والمعلمات الذين كانوا نبراسًا لطريقهم.

وتضمّن الحفل أوبريتًا بعنوان "سفراء التفوق"، قدّمه طلاب وطالبات مدارس تعليم جدة، إضافة إلى تقليد أول قائدة كشفية تحصل على الشارة الخشبية تقديرًا لجهودها في العمل الكشفي، إلى جانب تكريم الجهات الداعمة للحفل، والتقاط الصور التذكارية للطلبة المتفوقين.

يُذكر أن إجمالي عدد الطلبة المتفوقين المكرمين بشهادات تقدير بلغ 6168 طالبًا وطالبة من المدارس الحكومية والأهلية، فيما تم تكريم 1262 طالبًا وطالبة منهم في حفل سفراء التفوق الذي شهد حضورًا واسعًا من أولياء الأمور تجاوز 2500 مشارك ومشاركة.