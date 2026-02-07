احتفل الدكتور عبدالله طاهر برناوي من منسوبي مستشفى أجياد بمكة المكرمة بزواج ابنه عبدالمجيد من منسوبي أمن المنشآت بمحافظة الجبيل من ابنة مبارك دخيل الله البيشي، وذلك في إحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.