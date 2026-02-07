احتفل الدكتور عبدالله طاهر برناوي من منسوبي مستشفى أجياد بمكة المكرمة بزواج ابنه عبدالمجيد من منسوبي أمن المنشآت بمحافظة الجبيل من ابنة مبارك دخيل الله البيشي، وذلك في إحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.
Dr. Abdullah Taher Barnawi, an employee at Ajyad Hospital in Mecca, celebrated the marriage of his son Abdulmajid, who works for the Facilities Security in the Governorate of Jubail, to the daughter of Mubarak Dakhil Allah Al-Bishi. The event took place in one of the grand halls in Mecca, attended by a number of family and friends.