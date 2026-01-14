زار عدد من الأكاديميين والمثقفين والإعلاميين، وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الدولية السابق الدكتور بكر باقادر، في منزله بجدة، للاطمئنان على صحته.



وتبادل الحضور مع الدكتور باقادر الأحاديث وذكريات الماضي، مشيدين بما تنعم به المملكة من أمن واستقرار ونهضة شاملة في ظل القيادة الرشيدة، وما تشهده من مشاريع تنموية كبرى شملت مختلف المناطق والمحافظات.



وشارك في الزيارة عدد من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية، فيما قدّم الخطاط إبراهيم العرافي والفنان التشكيلي نذير ياوز هدايا تذكارية للدكتور باقادر، الذي عبّر عن شكره وتقديره لهذه المبادرة، قبل التقاط الصور التذكارية.