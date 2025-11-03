اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم (الإثنين)، إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة رغم أن حركة حماس أبدت استعدادها لتسليم حكم القطاع إلى لجنة فلسطينية، موضحا أن هجماتها يجب أن تنتهي فورا.



وأوضح فيدان خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع العربي الإسلامي في إسطنبول، أن تل أبيب تقيّد المساعدات الإنسانية وتمنع وصولها إلى المدنيين في غزة، مبينا أن هناك تحديات وانتهاكات مستمرة في التطبيق الفعلي للاتفاق.

دعم السلام في غزة



وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن الدول المجتمعة لديها رسالة واضحة وهي أنه لا يجب التقاعس في مسار السلام بغزة، وألا نسمح بأفعال تعرض وقف إطلاق النار والسلام للخطر، ويجب أن يكون هناك احترام لمسار السلام، مضيفا: «لدينا نبرة مشتركة في هذا الاجتماع، نود أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار، وأن نرى خطوات لسلام دائم، ونحن مستعدون لأداء مسؤولياتنا في هذه المرحلة المهمة».



ولفت فيدان إلى أن إسرائيل قتلت 250 شخصا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة وقف هذه الهجمات على الفلسطينيين. واعتبر أن الاتفاق بين الفلسطينيين في أقرب وقت مهم جدا، مبينا أن الاتصالات في هذا الصدد إيجابية للغاية.

اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية



وشدد وزير الخارجية التركي بالقول: وحدة الفلسطينيين ستعزز تمثيلهم في المجتمع الدولي.



وعقد وزراء خارجية عدد من الدول الإسلامية في إسطنبول، اليوم، اجتماعا لبحث وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، وانضم إليهم وزراء خارجية قطر والسعودية والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا.



وناقش الاجتماع تطورات وقف إطلاق النار والوضع الإنساني في قطاع غزة.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال قبيل انطلاق المحادثات إن حركة حماس ملتزمة بوقف إطلاق النار، أما إسرائيل فلديها سجل سيء للغاية في هذا الشأن.