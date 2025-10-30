وزيران إسرائيليان يتشاجران بعنف أمام الكاميرات!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسريب يُظهر وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف في مشادة حادة مع وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر داخل إحدى القاعات الحكومية، في مشهد فاجأ الحاضرين وأثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية.

التسريب الذي نشرته وسائل إعلام عبرية أظهر الوزير فاسرلاوف من حزب «عوتسما يهوديت» وهو يقتحم القاعة غاضبا، موجها انتقادات حادة إلى الوزير زوهر من حزب الليكود الحاكم، قبل أن تتطور المشادة الكلامية إلى مواجهة صاخبة كادت أن تتحول إلى عراك بالأيدي لولا تدخل الحاضرين لاحتواء الموقف.

ووقعت الحادثة أثناء اجتماع مخصص لبحث توزيع المناصب الحكومية ضمن ما تصفه الصحف الإسرائيلية بـ«اتفاق التسوية الأوسع» بين الأحزاب اليمينية. وبحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الخلاف تمحور حول اعتراض حزب «عوتسما يهوديت» على ما اعتبره «تهميشا متعمدا» له في اقتسام المناصب داخل المؤسسات الرسمية.

وأفادت تقارير عبرية بأن الوزير ميكي زوهر يقود المفاوضات باسم حزب الليكود لتشكيل ائتلاف جديد يضم أطيافا مختلفة من اليمين الإسرائيلي، من بينها أحزاب «شاس» و«الصهيونية الدينية» و«كحول لافان»، بينما يسعى حزب «عوتسما يهوديت» لزيادة تمثيله في الحكومة القادمة.

وقال الوزير فاسرلاوف خلال المواجهة: «لن نقبل أن يتم تجاهلنا وكأننا ديكور سياسي، نحن شركاء حقيقيون في القرار»، فيما رد عليه الوزير زوهر بحدة قائلا: «كفاكم لعب دور الضحية.. نحن نسعى لتوحيد الصف لا لتقسيمه»، وفق ما نقلته القناة الـ12 العبرية.

ويأتي هذا التوتر السياسي في ظل مساعٍ لتشكيل ائتلاف حكومي جديد يوحّد الأحزاب اليمينية، وسط خلافات حادة حول توزيع الحقائب الوزارية وترتيب الأولويات داخل الحكومة، ما يعكس هشاشة التوازنات داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.