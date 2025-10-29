أكد الجيش الأمريكي، اليوم (الأربعاء)، إن قرار عدم استبدال القوات الأمريكية المغادرة من رومانيا لا يعني انسحاباً أمريكياً من أوروبا. وذلك، بعدما ذكرت وزارة الدفاع الرومانية إن واشنطن أبلغتها بتقليص وجودها العسكري بأوروبا الشرقية.



عودة الجيش الأمريكي لوحدته



وأوضح الجيش الأمريكي، في بيان من مقره الأوروبي، أن اللواء القتالي الثاني من الفرقة 101 المحمولة جواً سيعود إلى وحدته الأم في ولاية كنتاكي وفق الجدول المقرر، ومن دون استبدال، موضحاً أن هذا ليس انسحاباً أمريكياً من أوروبا، ولا إشارة إلى تراجع الالتزام تجاه حلف الناتو، أو المادة الخامسة. ولفت الجيش الأمريكي إلى أن هذا التعديل في التموضع العسكري لن يغير البيئة الأمنية في أوروبا.



من جهته، قال السفير الأمريكي لدى حلف الناتو ماثيو ويتكر إن الحضور الأمريكي القوي والالتزام الدائم تجاه أوروبا لا يزال راسخاً، بما في ذلك الدعم لمهمة الحارس الشرقي، مشدداً على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بأمن رومانيا.



ولفت إلى إن الحلفاء مثل رومانيا يظهرون قدرة ومسؤولية متزايدة، مشدداً بالقول: «على مدى أكثر من 20 عاماً كحليف في الناتو، تعاونت رومانيا باستمرار مع الولايات المتحدة لتحقيق أهدافنا الدفاعية المشتركة. هذه الشراكة لا تزال أقوى من أي وقت مضى».



التزام أمريكي لرومانيا



وأضاف ويتكر إن الولايات المتحدة لديها التزام تجاه رومانيا كـ«حليف موثوق في الناتو، وشريك استراتيجي حيوي، وقوة دافعة للأمن في أوروبا».



ويُقدر عدد القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا بنحو 80 ألف جندي.



وكانت وزارة الدفاع الرومانية قد قالت في وقت سابق اليوم، إن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها بأنها قررت تقليص وجودها العسكري على الجناح الشرقي لحلف الناتو.