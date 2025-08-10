كشف مصدر في وزارة الصحة السودانية اليوم (الأحد) وفاة 63 مدنياً خلال أسبوع بسبب «سوء التغذية» في مدينة الفاشر بإقليم دارفور التي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام. وأوضح المصدر أن عدد الذين ماتوا بسبب سوء التغذية في مدينة الفاشر بين يومي 3 و10 أغسطس بلغ 63 شخصاً، أغلبهم نساء وأطفال، موضحاً أن هذه الحصيلة تقتصر على من تمكّنوا من الوصول للمستشفيات.

وأشار إلى أن كثيرين يعجزون عن الوصول للمستشفيات بسبب العنف، مبيناً أنه إذا مات الشخص في البيت يتم دفنه مباشرة.

وكان تقييم نشرته الأمم المتحدة الشهر الماضي أكد أن 40% من الأطفال دون سن الخامسة في مواقع النزوح في الفاشر يعانون سوء التغذية الحاد، منهم 11% يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم.

وتواصل قوات الدعم السريع التي تحارب الجيش منذ أكثر من عامين محاصرة الفاشر منذ مايو 2024، وقصف مخيم زمزم للنازحين الذي يؤوي عشرات الآلاف بعد أن فروا إليه.

ويعتمد معظم سكان دارفور في طعامهم على «التكايا» أو المطابخ العامة التي تقدم الوجبات للمواطنين، وباتت تعاني بدورها نقصا كبيرا في الموارد.

وقال المسؤول في «تكية الفاشر» مجدي يوسف: «أصبحت تُقدم وجبة واحدة فقط في اليوم، بعد أن كانت وجبتين قبل 6 أشهر».

واندلعت الحرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو في أبريل 2023، وتسببت بمقتل عشرات آلاف الأشخاص ونزوح 13 مليونا على الأقل، في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة جوع ونزوح في العالم.