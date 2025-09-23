في قلب المملكة تنبت قصصٌ تُشبه أرضها: صبورة وماضية إلى الأمام. في جولتي على «شركة السعران» رأيتُ كيف تُترجم رؤية 2030 الهمّة إلى أثر؛ شابٌّ سعودي يقود فريقه بثقة ومعرفة، يوحِّد الزراعة المائية بالطاقة الشمسية، ويربط الحقل بسلاسل التوريد والتوزيع. ليست هذه قصة مزرعة فحسب، بل حكاية تمكين مهني ومعرفي تضبطه الحوكمة وتدعمه برامج الدولة. غالي بن سعران نموذجٌ لِـ«صاحب هِمّة من ذوي الهمم» يصنع طريقه بلا ضجيج: إنتاجٌ أعلى، استهلاكٌ أقل، ووعيٌ بأن الوطن يكبر حين نضيف إليه عملاً نافعًا. من هنا جاءت مبادرة «عكاظ» لتقدّم وجوهًا من الأمل العملي، حيث تتلاقى طاقة الشباب مع الاستدامة وجودة الحياة.اقتصادٌ يصنع الهوية:من الاستثمار إلى المهارةالاقتصاد لا يبني المصانع فحسب؛ يبني صورة الوطن في أذهان أبنائه والعالم. حين تُقاس السياسات بـ«الأثر»، يصبح الاستثمار لغةً للهوية، والمهارة جسرًا للمستقبل. في هذا السياق تقدّم «عكاظ» نموذجًا قابلًا للتكرار: مشروعٌ زراعي حديث يقوده الشاب غالي بن سعران، صاحب هِمّة من ذوي الهمم، اختار طريق التقنية والحَوْكَمة بدل الخطاب الإنشائي. القصة هنا ليست عن مزرعةٍ فقط، بل عن بيئة تمكين تحوّل الأفكار إلى نتائج، وتجعل من المعرفة رأس المال الأهم. هكذا تتبدّى رؤية 2030: منظومةٌ تنظّم، ومهاراتٌ تتقدّم، وأثرٌ يُقاس في جودة الحياة والأمن الغذائي وفرص العمل.وطنٌ يربط الهوية بالاقتصاداليوم الوطني فرصةٌ لقياس صدقية الشعارات بميزان النتائج. قدّمت رؤية 2030 معادلةً واضحة: تنويع الاقتصاد، تعميق الاستثمار المنتج، ورفع كفاءة الموارد. هذه المعادلة لا تكتمل من دون مهارات بشرية قادرة على تشغيلها. من هنا تأتي قيمة النماذج الميدانية التي تُظهر كيف تتحوّل السياسات إلى أداء، وكيف يصبح الاقتصاد محرّكًا للهوية الوطنية المنتجة.بوابة الاستثمار:رأس المال حين يلتقي بالحوكمةتجربـة غالي بن سعران انطلقت من سؤالٍ بسيط: كيف نُقلِّص الهدر ونُضاعِف الجدوى؟ الإجابة بدأت باختيار تقنية الزراعة المائية وربطها بمحطات الطاقة الشمسية في منطقة الرياض – محافظة الدلم – مركز الضبيعة. لكن الاستثمار لا ينجح بالتجهيزات وحدها؛ النجاح هنا صنيعة حوكمة تشغيل تربط الإنفاق بمؤشرات أداء: جداول للإنتاجية والجودة، خطط توريد وتسويق، ومراجعات دورية تُبقي القرار قريبًا من الأرقام لا الانطباعات. بهذه الروح ينتقل رأس المال من كونه مالًا صامتًا إلى منظومة تفكيرٍ تُحسن التخصيص وتدير المخاطر.المهارة قاعدة التمكينالفرق الحاسم كان رأس المال البشري: فريق متعدد الخبرات، تدريب تخصصي مستمر، ومهارات لغوية وتقنية تُسهل التعاقد والامتثال والمعايير. التحول الرقمي في بيئة الأعمال (الفوترة الإلكترونية، التراخيص المؤتمتة، تتبّع الجودة) خفّض كلفة الوقت ورفع الشفافية. وِفق بيانات المشروع، أدّت الأنظمة المائية المغلقة إلى خفضٍ ملحوظ في استهلاك المياه مع تحسّنٍ في الإنتاج وجودته؛ لكن القيمة الأهم أن هذا التحسّن مُوثّق بالأرقام، ما يسمح بالتعلّم السريع والتوسع المدروس. هنا تتجلى الرؤية في صورتها العملية: مهارةٌ تُحسِّن قرار الاستثمار، واستثمارٌ يُموّل تنمية المهارة.تطبيقات عملية: نموذجٌ يمكن نسخهما يجعل التجربة قابلةً للتكرار ليس «اسم المشروع»، بل منهج العمل:1. اختيار التقنية الملائمة للبيئة: أنظمة مائية تقلّل الفاقد وتتماهى مع الطاقة الشمسية في مناخٍ صحراوي.2. حوكمةٌ بالأرقام: لوحات مؤشرات للإنتاج والجودة والتكلفة، تُراجع أسبوعيًا وشهريًا لاتخاذ قرارات فورية.3. ربط سلاسل القيمة: عقود توريد موثوقة، مواصفات معيارية، وتدرّج في قنوات التسويق وصولًا إلى التصدير الإقليمي.4. تمويلٌ مرحلي: توسّعٌ يتبع الأداء، لا يسبقه؛ كل مرحلة تُفتح حين تُحقِّق السابقة أهدافها.5. امتثالٌ رقمي: مستندات وفوترة وتتبّع تشغيلي يقلّص الفجوات التشغيلية ويزيد مصداقية التقارير.بهذه الخطوات يصبح المشروع منصة تعلم: ما ينجح يُعمّم، وما يتعثّر يُراجع، وما لا يُقاس لا يُدار.منصة للتوسّع الإقليمي:جودةٌ تصنع الثقةحين تُضبط الجودة بمعايير واضحة، يُصبح الحديث عن التوسّع كلامًا ذا معنى. يهيّئ المشروع نفسه للتصدير عبر مواصفات قابلة للتدقيق، وسلاسل تبريد ونقل تراعي استدامة المنتج، وشراكات تسويقية تُراكم الخبرة لا المخاطر. هذا التوسّع يبني سمعةً تتجاوز اسم الشركة إلى سمعةٍ وطنية في قطاعٍ يتقاطع مع الأمن الغذائي والاستدامة.اقتصادٌ يصنع الهويةليست هذه القصة استثناءً مؤثرًا؛ إنها معيار عمل يمكن أن تحاكيه مشاريع شابة في قطاعات متعددة. حين تلتقي الحوكمة بالمهارة، ويتحوّل الاستثمار إلى أداءٍ قابلٍ للقياس، تتقدّم الهوية الوطنية بخطواتٍ واثقة: هويةُ عملٍ لا ادّعاء، وأثرٌ يشرّف الراية في اليوم الوطني وكل يوم.أسرةٌ ووطنٌ وسيرةٌ وعملٌ يقاس بالأثربقلم: ابن سعران ثامر السبيعيعميد أسرة آل السعران، عضو السلك الدبلوماسيولاءٌ يتوارثه جيلٌ يبني لجيلاليوم الوطني ليس استدعاء ماضٍ جميل، بل مراجعة حاضرة لسؤالٍ واحد: ماذا أضفنا للوطن؟ في هذا السؤال تُلخّص أسرة آل السعران سيرتها: من ميدان الفروسية تحت بيارق التوحيد، إلى ميدان الإنتاج تحت راية الرؤية؛ ولاءٌ ثابتٌ وفعلٌ نافع.أولاً: الجذر التاريخي... «فعلٌ يكتب النَّسب»حكايةُ الأسرة تُكثّفها ألقابٌ صارت شواهدَ أداء:• محمد — «بنجم سُهيل» مع فجر الدولة الأولى.• غُصين بن مشعي بن محمد — «أبو الجِدي» عقيدُ حربٍ وفقيهٌ تلقّى العلم على علماء الدولة الثانية، وشيخه الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ.• ثامر بن سعران — «ملحق المُخلّى» يحمي المؤخرة بعد الكرّ، وذلوله سُمِّيت «مُعفِيّة» لاشتهاره بإلحاق الصُّويب، وقد عُطِّبت يده اليمنى في معركةٍ عاد فيها لفكّ مصاب.• عيد بن سعران — «حامي البَلِيد» و*«شُوَيْر الكبير»*؛ فارسُ الميدان وصاحبُ رأيٍ لازم الأمير سعود الكبير، ثم الأمير محمد (شُقران) فالأمير عبدالله، وسمّى ولدَه على الأمير عبدالله بن محمد بن سعود الكبير.• عبدالله بن عيد بن سعران — «عميد العَون»: أعان الأراملَ ببناء مساكن، وساعد الشبابَ على الزواج، وكفل كبارَ السنّ وطلاب الجامعات بسداد الديون وشراء المركبات؛ عطاءٌ اجتماعيٌّ ثابتٌ لا يطلب مقابلاً.ثانيًا: من السيف إلى السُّنبلة... مشروعٌ يترجم الرؤيةالتحوّل الحقيقي أن تنتقل العائلة من رواية الميدان إلى معادلة الأثر. على أرضٍ موثّقةٍ في الضُّبيعة – محافظة الدلم/منطقة الرياض، يعمل مشروعٌ زراعيٌّ يعتمد الزراعة المائية وربطها بمحطّات الطاقة الشمسية، مع تشغيلٍ يُقاس دوريًا بالإنتاج والجودة وبالارتباط بسلاسل التوريد. الملكية مسجّلة في منصة البورصة العقارية، والرقبة مرهونة لصندوق التنمية الزراعية؛ ما يعكس انضباط الحوكمة وثبوت الحقّ النظامي للموقع.• التمويل والتنفيذ: حصل المشروع على قروضٍ من صندوق التنمية الزراعية بعقودٍ تتضمن ملحق المتابعة والتقييم وجدولَ سدادٍ ممتدٍ لسنوات؛ أي إن التمويلَ مقترنٌ بالرقابة والمعرفة لا بالسيولة وحدها.خلاصة المحور: الرؤيةُ في الميدان تعني مالًا مُدارًا بالمعرفة، وتمويلًا يلاحق الأداء حتى يكتمل الأثر—لا شعاراتٍ معلَّقة.ثالثًا: شراكة الدولة... «المعرفة قبل المال»صندوق التنمية الزراعية ليس ممولًا فحسب؛ بل ذراع تمكين يُقدّم:• قروضًا ميسّرة مرتبطة بمعايير أداء واضحة (المَدد والجداول).• متابعةً وتقييمًا دوريًا عبر ملحق خدمات مُعتمد، لضبط الجودة وإغلاق فجوات التنفيذ.• ضماناتٍ نظامية تُوثّق حقوق الطرفين عبر الرهن النظامي على أصل المشروع.هذه المنظومة تنتمي مباشرةً لفلسفة رؤية 2030: تحويل الجهد إلى أثرٍ مقاس، وربط التمويل بالتعلّم المؤسسي داخل المزرعة.رابعًا: «ابن سعران غالي»... هِمّةٌ تُترجم التمكينيقود المشروع ابن سعران غالي بوصفه صاحب هِمّة من ذوي الهمم؛ فريقٌ متعدد الخبرات، تشغيلٌ مُنضبط، وتبنٍ للتقنيات الرشيدة. نموذجُه يُظهر أن مساحة الأمل في الرؤية ليست قصة فرد، بل بيئة تشريعية وتمويلية ومعرفية تجعل من الشباب شركاءَ في أمننا الغذائي واستدامتنا البيئية.خامسًا: التزام اجتماعي ممتدتاريخ الأسرة لم يكن سيفًا دون سُنبل؛ فقد عُرف آباؤنا — رحمة الله على من مضى — ببناء البيوت للأرامل وكبار السن، وإعانة الشباب على الزواج، وأعمال البرّ التي تُصان سرّاً قبل أن تُذكر جهرًا. اليوم نواصل المعنى نفسه بمشروعاتٍ منتجةٍ تُشغّل وتدرّ وتُدرّب.اليوم الوطني: الأثر هو معيار الولاءهذه شهادة أسرةٍ ترى الولاء في مقياس العمل لا في طول الخطاب. آل السعران صفحةٌ من كتاب الوطن: قاتلوا حين رُفعت الرايات، ويبنون حين استقرّت. ومع شراكة صندوق التنمية الزراعية وبرامج الرؤية، صارت الهِمّة سياسة تشغيل: تمويلٌ مسؤول، تدريبٌ مُستمر، ومخرجاتٌ تُقاس.حفظ الله المملكة وقيادتها وشعبها، وأدام علينا نعمة الأمن والازدهار.