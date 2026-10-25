نبّه المركز الوطني للأرصاد من حالة جوية متوسطة التأثير تشهدها منطقة المدينة المنورة، اليوم، تتمثل في هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وتدنٍ وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى تساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد والعلا وخيبر وبدر والعيص ووادي الفرع، مشيراً إلى أن تأثيراتها تبدأ عند الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر خلال فترة التنبيه، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، مع تجنب مجاري السيول ومواقع تجمع المياه حفاظًا على السلامة.