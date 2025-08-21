أكدت شركة المراعي حضورها العالمي بعد أن صنفتها شركة «براند فاينانس» في المرتبة الرابعة بين شركات الألبان الأكثر قيمة في العالم لعام 2025، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وأظهر تقرير براند فايننس السنوي أن قيمة العلامة التجارية لشركة المراعي ارتفعت بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 4.68 مليار دولار أمريكي، ما يجعلها العلامة الأسرع نمواً ضمن الخمس الأوائل عالمياً. ويعكس هذا الإنجاز العالمي ثقة المستهلكين بمنتجات المراعي، ويؤكد التزام الشركة بمعايير الجودة، والابتكار، والسلامة الغذائية.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال الأستاذ عبدالله بن ناصر البدر، الرئيس التنفيذي لشركة المراعي:

«نفخر بالحفاظ على موقع متقدم بين أبرز العلامات التجارية العالمية للألبان. هذا الإنجاز شهادة على ثقة المستهلكين في منتجاتنا والتزامنا الدائم بمبدأ «جودة تستحق الثقة»، كما يرسخ مكانة المراعي كعلامة سعودية رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات. ويعكس أيضاً دور الشركة المحوري في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاستدامة والتحول الرقمي، بما يواكب تطلعات المستهلكين ويخدم مستهدفات رؤية السعودية 2030».

يعكس استمرار الاعتراف الدولي بالمراعي نموذجاً للتميز السعودي في القطاع الغذائي، ويعزز مساهمتها في الأمن الغذائي الوطني بما يواكب تطلعات المستهلكين ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتُعد المراعي اليوم أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً في العالم، وأكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، حيث تصل منتجاتها يومياً إلى أكثر من 150 مليون مستهلك في المملكة والخليج العربي ومصر والأردن.