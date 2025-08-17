استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم (الأحد)، رئيس فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة الشرقية يوسف بن محمد البدر، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء.

وأكد أمير الشرقية أن القيادة تولي ملف البيئة اهتمامًا بالغًا، نظرًا لأهمية الاستدامة البيئية للأجيال القادمة، لافتًا إلى أن المسؤولية البيئية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب مساهمة جميع أفراد ومؤسسات المجتمع.

وقدّم يوسف بن محمد البدر عرضًا عن جهود المركز وخططه المستقبلية، كما شهد أمير المنطقة توقيع مذكرة التفاهم والتعاون بين فرع المركز وغرفة الشرقية، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية في تنفيذ البرامج البيئية والمجتمعية، ودعم الأنشطة التوعوية والتطوعية في مجالات التشجير، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتنمية الغطاء النباتي في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، وقع عن فرع المركز رئيس الفرع يوسف البدر، وعن غرفة الشرقية رئيس مجلس إدارتها بدر الرزيزاء.