يدشّن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز غداً (الأحد) 48 مشروعا تنمويا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بتكلفة تتجاوز (4.4) مليار ريال، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وعدد من قيادة منظومة «البيئة» بالمملكة.

ويأتي تدشين هذه المشاريع انطلاقًا من التوجيهات السامية الكريمة، والحرص الدائم على توفير احتياجات المواطنين في مناطق المملكة كافة، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية في مختلف المجالات، ودعم التنمية المستدامة بالمنطقة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتشمل مشاريع التدشين (23) مشروعًا بتكلفة مالية تجاوزت (3.8) مليار ريال، فيما بلغت مشاريع وضع حجر الأساس (25) مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من (580) مليون ريال لخدمة سكان المنطقة، ودعم تحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية.

وستسهم هذه المشاريع في تحسين جودة الحياة، ودعم الاستدامة البيئية والمائية والغذائية، وخدمة جميع مدن منطقة تبوك ومحافظاتها ومراكزها، وتقديم أفضل الخدمات للسكان، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتوطين الكفاءات والقدرات وتحفيز الابتكارات، ما يُعزّز دور منظومة «البيئة» في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.