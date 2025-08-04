كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران إحصاءاتها لشهر يونيو 2025، حيث تعاملت الفرق الإسعافية مع 1189 بلاغاً إسعافياً بنجاح. وأوضحت الهيئة أن البلاغات تنوعت بين حوادث مرورية، وحالات مرضية، وأزمات تنفسية، وحالات أخرى، حيث تعاملت معها الفرق الإسعافية بواسطة كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالات المرضية شكلت النسبة الأكبر من البلاغات بواقع 1012 حالة، في حين سجلت الحوادث المرورية 177 حالة.

وأكد مدير عام الفرع محمد العسيري أن طلب الخدمة الإسعافية يتم عبر الرقم 997 أو تطبيق «أسعفني»، الذي يتيح للمستخدمين إنشاء بلاغ، استدعاء فرقة إسعافية، إرسال نداء استغاثة، معرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، ويستدل على موقع المبلّغ، إضافة إلى عرض المنشآت الصحية القريبة وأرقام الطوارئ والجهات الإغاثية الأخرى.

يُذكر أن منطقة نجران تضم 17 مركزاً إسعافياً تعمل على مدار الساعة بأطقمها من أخصائيين وفنيي إسعاف وطب طوارئ.