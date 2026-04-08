كشفت البيانات الأولية لوزارة السياحة عن نمو كبير في السياحة المحلية في المملكة خلال الربع الأول من 2026، إذ يقدر عدد السياح المحليين بنحو 28.9 مليون سائح، محققاً نمواً يقدر بنحو 16% مقارنةً بالفترة نفسها من 2025، في حين وصل إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة المحلية إلى 34.7 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، بزيادة تقدر بنحو 8%، مما يعكس قوة الطلب المحلي واستمراره في دعم القطاع السياحي بالمملكة.

ويأتي هذا النمو في ظلّ تقلبات في المشهد الإقليمي، مما يؤكّد تنوّع محرّكات الطلب السياحي، وقدرة قطاع السياحة السعودية على التكيّف مع الأزمات وضمان استقرار الأسواق وتدفق السيّاح.

كما كشفت البيانات الأولية لوزارة السياحة أن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين من الخارج إلى المملكة يقدر بنحو 37.2 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026، فيما يقدر إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة المحلية والوافدة من الخارج بنحو 82.7 مليار ريال سعودي.

أما على مستوى الإشغال، فأظهرت البيانات الأولية للربع الأول من 2026 أن معدل الإشغال في مرافق الضيافة السياحية بلغ حوالى 59%. وتصدرت المدينة المنورة أعلى الوجهات في معدل الإشغال للربع الأول من 2026 بحوالى 82%، تلتها مكة المكرمة بنسبة 60%، ثم جدة بنسبة 59%.

إضافةً إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن أداء قوي للسياحة المحلية خلال فترة الإجازة المدرسية لشهر رمضان وعيد الفطر، إذ وصل عدد السياح المحليين في وجهات المملكة المختلفة خلال الإجازة إلى 10 ملايين سائح محلي بنسبة نمو 14%، كما وصل الإنفاق السياحي المحلي خلال الفترة ذاتها إلى 10.2 مليار ريال، بنسبة نمو 5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقد شكّل هذا الموسم فترة نشطة للسياحة الترفيهية المحلية، خصوصاً في وجهات البحر الأحمر وجدة، مدعوماً بحملة ترويجية أطلقتها منظومة السياحة السعودية -ممثلةً بالهيئة السعودية للسياحة- تحت شعار «العيد فيك يتبارك».

وتضمنت هذه الحملة باقات سياحية أُعِدَّت بالشراكة مع القطاع الخاص، للحجز في منتجعات مستهدفة في البحر الأحمر وجدة والعُلا ووجهات أخرى، ووصلت نسبة الإشغال في بعض تلك المرافق إلى 100%.

وأكّدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس متانة السوق السياحية السعودية ومرونتها، مدعومةً بقوة الطلب المحلي وتنوع الأنماط السياحية، بما يعزز استقرار القطاع وقدرته على الحفاظ على وتيرة نموه.

وأضافت الوزارة أنها بصدد إصدار تقرير استثنائي يتضمن جميع تفاصيل مؤشرات القطاع السياحي للربع الأول من 2026، سيُعْلَن عنه حال توفّره عبر حسابات وزارة السياحة على منصات التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي.