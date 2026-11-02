صدرت موافقةُ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ56 مقيمًا، لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات، وهم: بدر عبد الرحمن القرواني، ومروان رشاد عثمان مصطفى كمراني، وسعيد محمد فياض، وأحمد عمر أحمد العولقي، وسمير عبدالقيوم محمد إسماعيل، وعاصم أحمد عبدالعزيز محمد، وحسن محمد أحمد العولقي، ومحمد أحمد سعيد باسعيد، ونايف سعيد محمد، وحمد وائل محمد رضا علوان، وعبدالرحمن عبدالكريم علي البلوشي، وعصام حسن جمعان الكثيري، ويزيد خليل محمد البحيصي، ووليد سعيد موسى، ومالك مجدي عادل المظلوم، وأحمد عبدالهادي محمود عبدالقادر، ومحمد دحان علي العنسي، ومحمد أحمد ثابت الأسدي، ومحمد جمعه محمد الأبرص، وهاشم حسن محسن العطاس، ومازن مبروك البقري، ومشعل أحمد حسين صالح العولقي، والطبيب / حسان علي عبدالله، وفرحان شلال علي شلال، ومحمد محمد زكي عجاج، ومحمد جبر منصور الشاعر، ومحمد أحمد الجربوع، وعبدالرحمن غانم المعضادي، وعبدالله محمد صبري المحسن، وعصام فرحات مصطفى أبوصوان، وثامر رضيمان مضحي عوض، وأسامه سنان عمر عبدالهادي، وظفر علي محمد، وعبدالرحمن سامي محمد القضاه، وأحمد رشدي عبدالرحمن طومان، ومحمد عبدالغفور زهدان، وأبكر حسين، وجايمي ابان مالغاليندان غيانان، ومحمد إسلام أرسيل، وطلال عدنان حمدون، وأحمد إيهاب محمد وليد قصار، ومجدي إبراهيم أحمد حرزالله، ومحمود عدنان يوسف عاجز، ومحمد طالب محمود، وعبدالرحمن عبدالغني علي العمراني، وحسام عبدالعلي الجمل، وعلاء السيد حسين عبد السلام، ومحمد السيد إبراهيم شلبي، ورامي يوسف عبدالفتاح علان، والدكتور / أحمد عبده خليفه محروس، وأحمد نصر صبحي الفداوي، ومحمد صبحي أحمد عباس، وجمال عبده مرشد، ومحمد عوض أحمد الفكي، وعبد الله ناصر محمد باحله، ومحمد وحيد محمود عبد الوهاب.