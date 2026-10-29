شددت وزارة التعليم على المدارس في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة للبنين والبنات بمناطق ومحافظات السعودية، تنفيذ الاختبارات المركزية في 4 مواد دراسية، اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، خلال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.ودعت الوزارة إدارات التعليم إلى تحديد مواعيد الاختبارات ضمن جدول الاختبارات الذي تعده المدارس، على أن تكون مواعيد الاختبارات موحدة. يشار إلى أن الوزارة بينت في دليل الاختبارات، أن الاختبارات المركزية ختامية تطبق من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث المتوسط، وتستهدف مواد أساسية، من خلال أسئلة ذات مواصفات وضوابط محددة في ضوء المناهج، ويتم إعدادها بشكل مركزي وفق لجان مختصة بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج، وتهدف إلى تجويد العملية التعليمية من خلال تحسين ممارسات المعلمين التدريسية والتقويمية وفقاً لنتائج الاختبارات لتغطية جميع الوحدات والمهارات والمعارف الدراسية المطلوبة في كامل المقرر للفترة الدراسية وتجويد بناء وصياغة الأسئلة التي تقدم للطلاب ورفع مستوى أداء التحصيل الدراسي للطلاب في نتائج الدراسات الوطنية والدولية وتشخيص جوانب القوة والضعف في المناهج الدراسية ومقارنة مستوى الأداء الحالي للطلاب مع المستوى المطلوب فيما يخدم تحسين نواتج التعلم المستهدفة. وأكدت وزارة التعليم، أن الاختبارات المركزية تطبق على جميع طلاب التعليم العام الحكومي والأهلي، وتُستثنى من ذلك مدارس التعليم المستمر، وتعليم الكبيرات، وذوي الإعاقة من الطلبة، مع إعفاء المدارس المحققة لمستوى التميز في نواتج التعلم من خوض الاختبارات المركزية؛ بهدف تمكين المدرسة وإبراز مدى نضج تجربتها.