بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للحاكمة العامة لكندا لويز أربور، في ضحايا الحريق الذي نشب داخل قاعدة القوات الكندية في مقاطعة ألبيرتا.

وقال الملك سلمان:«علمنا بنبأ الحريق الذي نشب داخل قاعدة القوات الكندية في مقاطعة ألبيرتا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للحاكمة العامة لكندا لويز أربور، في ضحايا الحريق الذي نشب داخل قاعدة القوات الكندية في مقاطعة ألبيرتا.

وقال ولي العهد:«بلغني نبأ الحريق الذي نشب داخل قاعدة القوات الكندية في مقاطعة ألبيرتا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه».