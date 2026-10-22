نبَّه المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار التقلبات الجوية على عددٍ من مناطق المملكة، متوقعًا هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وصواعق رعدية وتساقط البرد وجريان السيول في أجزاء من منطقة مكة المكرمة ومنطقتي الباحة وحائل.

وأوضح المركز أن العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة تشهدان أمطاراً متوسطة، تترافق مع رياح قوية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية، مبينًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وفي منطقة حائل، نبَّه المركز من أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية وتساقط البرد ورياح شديدة السرعة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل عدداً من المحافظات والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

كما تشهد منطقة الباحة أمطاراً متوسطة على مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والقرى والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وجريان السيول وتساقط البرد والصواعق الرعدية. كذلك نبَّه المركز من أمطار خفيفة على محافظة العقيق والأجزاء المجاورة لها، مع رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية وصواعق رعدية، مؤكداً استمرار الحالتين حتى الساعة الثامنة مساءً.

