أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ارتفاع عدد الوفيات جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك فهد الدولي بالدمام مساء أمس (الأربعاء)، إلى حالتين، بعد تأكيد وفاة إضافية، مشيرة إلى أن المتوفَّيين مواطن ومقيم من الجنسية الهندية.

وأوضحت الهيئة، في بيان إلحاقي أصدرته اليوم (الخميس)، أن عدد المصابين بقي عند 8 أشخاص، بينهم مواطن، ومقيمان اثنان من كلٍّ من الجنسيات الهندية واليمنية والبنجلاديشية، ومقيم من الجنسية النيبالية، مبينة أن إصاباتهم تراوحت بين الطفيفة والبليغة، وأنهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات.

وأكدت الهيئة استمرار العمل بالتكامل والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة لتقييم الأضرار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني في المملكة.

وأشارت إلى استئناف العمليات التشغيلية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها، سائلة الله الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.