استقبل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه، رئيس جمعية تنمية الأيتام بالمنطقة الدكتور عبدالله الزهراني.

واطّلع الأمير سعود بن نهار خلال اللقاء على التقرير السنوي للجمعية لعام 2025م، وما تضمنه من منجزات وبرامج ومبادرات استفاد منها أكثر من 1400 يتيم وأسرهم؛ شملت مجالات التعليم وتنمية المهارات والتمكين، إلى جانب جهود تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الشراكات المجتمعية واستدامة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأكد اللقاء أهمية مواصلة الجهود الداعمة لرعاية الأيتام وتمكينهم، بما يسهم في تعزيز دورهم المجتمعي وتحقيق جودة الحياة لهم ولأسرهم.

من جانبه، أعرب رئيس الجمعية عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة المدينة المنورة على اهتمامه ودعمه المستمر لبرامج الجمعية ومبادراتها، وحرصه على تعزيز خدمات الرعاية والتمكين المقدمة للأيتام.