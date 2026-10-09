ما بين «قطب» و«سوح» تقليعات شبابية غريبة، بسيارات تم تعديل مواصفاتها الخارجية، وإضافة ملصقات غريبة تشوّه المنظر والذوق العام في الشوارع والطرق. هواية تعديل شكل المركبات محبوبة لدى البعض، وتُجرى خلالها تغييرات وظيفية تهدف إلى تحسين أداء السيارة أو مواصفاتها، أو إجراء تعديلات بصرية تغيّر مظهر السيارة أو تجدده بالكامل، مثل «الترهيم»، وتعديلات أخرى تلبّي حاجات خاصة لصاحب السيارة، مثل تركيب تجهيزات خاصة للتخييم والرحلات البرية، كالمصابيح الخارجية والداخلية، وتركيب بعض التجهيزات كالمواقد والأدراج لحفظ الأدوات، دون المساس بمواصفات المركبة، وبما يحافظ على منظرها العام، بعيداً عن التشوهات البصرية.

تُعرف مثل هذه التعديلات بـ«القطب» وأخرى بـ«السوح»، وبرزت تلك التقليعات الغريبة على المركبات في مناطق عدة، وأصبح لها عشاق، على الرغم من أن الأنظمة المرورية تأخذ تلك التعديلات الميكانيكية والهيكلية بمحمل الجد، لأن أي تعديل غير مدروس يغيّر من مركز ثقل المركبة أو ديناميكية حركتها، ما يرفع مخاطرها التشغيلية على الطرقات. وتشكّل تلك التعديلات خطراً على مرتادي الطرق، وبالتالي يتم مخالفة مرتكبيها وحجز المركبات لحين إزالتها، وذلك حفاظاً على الهوية البصرية والمنظر العام، والحد من التلوث الضوضائي والبيئي.



من الجديد الغالي للقديم

ظهرت التقليعات في عالم السيارات ليطلق عشّاق «السوح» مواصفاتهم الخاصة والغريبة، إذ يعملون على تعديل مركباتهم إلى الفئة الأقل، أو ما يعرف بـ«ستاندر»، والتي تأتي بأقل المواصفات، بدون أي إضافات، مثل «جنوط» الحديد السوداء العادية بدلاً من الألمنيوم الفاخرة، وبدون فتحة سقف أو كشافات ضبابية، وأغرب تلك التقليعات إزالة أو قص صدام السيارة الأمامي أو الخلفي.

«توليف الشبك» والإنارة

ومن أبرز الإضافات التي يحدثها السوح على مركباتهم وضع تجليد أبيض على مقدمة السيارة وآخر على سقف المركبة ومؤخرتها، مع تركيب نايلون داخل السيارة على المقاعد وعلى الأبواب والأجزاء الداخلية للمركبة. ومن الفئات الغريبة للمركبات «قطب»، ويتم فيها ما يعرف بتهبيط المركبات، وتغييرها إلى مقاس أكبر يبرزها عن هيكل المركبة، وتوليف الشبك مع تغيير الإنارة الداخلية لها وزيادة زينة المركبة بوضع أكياس داخلية قديمة تظهر نوع المركبة وموديلها، وتعليق عشرات الملصقات داخل المركبة، مع وضع لاصق على مقود المركبة وطبلونها.

خبير أمني: مخالفات مرورية احذر منها

الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد قال لـ«عكاظ»: إن الجهات المختصة تضع سلامة المركبة ومن بداخلها أولوية مهمة، ولا شك أن التعديل على الهيكل الخارجي للمركبة قد يُعدّ إجراءً جوهريّاً يؤثِّر على أداء السيارة وجودتها، كما أنَّه قد يُخفي بعضاً من ملامحها السابقة؛ ما يصعب التعرّف عليها وتمييزها عند الحاجة الأمنية. وأوضح أن تقليعة السوح والقطب في الكثير من تفاصيلها ليست مخالفة مرورية، ولكنها تشوه المنظر العام، وتحدث تعديلاً على المركبة يخالف المواصفات والمقاييس المعتمدة للمركبة، ولكنها تصبح مخالفة مرورية في حالات محددة ترتبط بهذا التعديل، مثل تركيب أصوات مزعجة، أو تغيّر حجم العجلات، أو قص الصدام، أو تعديل هيكل المركبة بدون رخصة، وتغطية أو إخفاء اللوحات. وشدد اللواء الجعيد، على أن تلك التقليعة تشوه المظهر العام، وتغير من الهوية الأصلية للمركبة، ويدل على عدم الالتزام بالأنظمة، خاصة إذا ما علمنا أن بعض تلك التعديلات سبب في رفع مستويات الضجيج في الأحياء السكنية، وتسهم في الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة من أصوات عالية يتم تركيبها على عوادم المركبات.

تغيير الهيئة.. مخالفة

الخبير في مجال السيارات ماجد الشيخي أوضح لـ«عكاظ» أن الإدارة العامة للمرور، تهتم بشكل كبير بالإجراءات الخاصة بسلامة المركبات، وبالتالي سلامة عابري الطريق والمستخدمين والأفراد عامة، وتوجد خطورة كبيرة في إجراء أي تعديل على هيكل المركبة، وهو ما يعرّض قائدها ومن حوله للخطر. وأضاف أن التعديل قد يضر بالمركبة أصلاً، مثل قص الصدام الأمامي أو الخلفي، وهي أصلاً مخالفة مرورية نصت عليها الفقرة 23 من جدول المخالفات رقم 5، وعقوبتها غرامة لا تقل عن 1000 ريال، ولا تزيد على 2000 ريال، على من يغيّر معالم المركبة، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

قانوني: نظام المرور حازم

المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري أشار لـ«عكاظ»: إلى أن نظام المرور نص في مادته الخامسة والعشرين على أنه يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغيّر لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة. كما نصت المادة التاسعة والعشرون على حظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات، وتضمن جدول المخالفات غرامة مالية لا تقل عن (300 ريال) ولا تزيد على (500 ريال)، لكل من يقوم بإجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة)، إضافة إلى مخالفة تسيير مركبة تُحدث تلوثاً للبيئة على الطرق العامة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).

التهبيط وتغيير المقاسات

الخبيرفي مجال السيارات ماجد الشيخي قال: إن التوصيفات من «سوح أو قطب» في الحقيقة تشوه المركبات، فالتعديل على الهيكل الخارجي للمركبة يُحدث تغييراً جوهرياً في المركبة، سواء في شكلها أو قوتها وخصائصها، والتغيير أحياناً يؤثر على أداء وجودة السيارة، أو يصعب التعرّف عليها وتمييزها، مبيّناً أن التعديل على مقدمة السيارة أو صدامها قد يكون سبباً في الضرر بها وتعطلها، إذ يؤثر في الأجزاء الداخلية لها ويسهل اختراقها والإضرار بها. وبيّن أن من المخالفات إضافة بعض الشعارات والملصقات الثابتة، أو إجراء تعديل على واجهة السيارة بشكل غير مسموح به، أو تظليل جزء من مساحة زجاج السيارة الأمامي، مما يحجب الرؤية. ومن التعديلات والمخالفات التهبيط وتغيير مقاس الإطارات، أو التغيير في حجم المصدات الأمامية أو الخلفية، أو تبديل الجنوط بأخرى كبيرة أو صغيرة لا يناسب حجم السيارة.

وأضاف الشيخي: إن القيام بتغيير فئة المركبة من إغلاق فتحة السقف أو استبدال الجنوط بأخرى سوداء، فهو من وجهة نظري تشويه للمركبة، وقد وضعت تلك المواصفات لزيادة جمالية المركبة ومنح رفاهية لمالكها، وقد تصل تلك المواصفات لفارق مالي كبير يتجاوز 30 ألف ريال، وقد يصل في بعض الحالات إلى أكثر من 70 ألف ريال.



