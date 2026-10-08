صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، بأن الاعتداءات التي شنتها الميليشيا الحوثية الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، وآخرها استهداف مطاري الملك خالد الدولي بالرياض وأبها الدولي، «لم ولن تمر دون حساب».

وقال اللواء المالكي: «وعليه فقد نفذت القوات المشتركة للتحالف هجوماً شاملاً، تضمن تدمير ما مجموعه 82 هدفاً عسكرياً مشروعاً تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب».

وأوضح أن الأهداف شملت مصادر التهديد بالصواريخ الباليستية، من بينها 11 مخزناً للصواريخ الباليستية في مناطق جبلية بمحافظة صعدة، إضافة إلى مراكز للقيادة والسيطرة، ومنظومات للاتصالات، ومخازن للصواريخ والأسلحة، ومقرات للمجاميع الحوثية الإرهابية.