افتتحت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسة مبادرة «Wave»، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، فعالية «أصوات المحيط» (Voices of the Ocean)، التي أقيمت في مكتبة الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة أكثر من 300 من القادة والعلماء والمبتكرين في مجالات البيئة والعلوم والمحافظة على المحيطات.

وأكدت الأميرة ريما بنت بندر، في كلمة خلال الفعالية، أهمية توحيد الجهود العلمية والمجتمعية لحماية المحيطات واستعادة سلامة أنظمتها البيئية، مشيرة إلى أهمية تحويل المعرفة والبيانات إلى أدوات تدعم العمل المشترك، وتعزز فهم الإنسان للحياة البحرية، وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للمحيطات.

وتعمل مبادرة «Wave»، التي أسستها الأميرة ريما بنت بندر، على دعم الجهود الدولية للحفاظ على المحيطات والبحار واستعادة توازنها واستدامتها، انطلاقاً من أهميتها في الحفاظ على التوازن البيئي والمناخي عالمياً، وتأثيرها في البيئة والاقتصاد العالمي.