يغلق المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، غدًا (السبت)، استقبال طلبات التسجيل في الماجستير المهني في التدريس، المخصص للخريجين والخريجات الجامعيين الراغبين في الالتحاق بالوظائف التعليمية الجديدة.

وأوضح المعهد أن القبول الرسمي في البرنامج يمر بسبع مراحل رئيسية، تبدأ بالتحقق من ضوابط الترشح، وتشمل استيفاء المؤهل والتخصص المعتمد والرخصة المهنية، ثم تحديد الرغبات واختيار الجامعات المرغوبة وترتيبها حسب الأولوية.

وتتضمن مراحل القبول مفاضلة المتقدمين وفق معايير المفاضلة المعتمدة، والمقابلة الشخصية والمعرفة التقنية لتقييم جاهزية المتقدم من الجوانب الشخصية والسلوكية والمهارات المرتبطة بمهنة التعليم، إضافة إلى الاختبارات والتقييمات لقياس الجوانب الشخصية والسلوكية ومدى ملاءمة المتقدم لمسار إعداد المعلم.

وتشمل المراحل كذلك إعلان نتائج القبول وإدراج أسماء المقبولين بعد استكمال التقييم والاختيار، ثم استكمال متطلبات القبول تمهيدًا للالتحاق بالبرنامج وبدء رحلة الإعداد.

وحدد المعهد الجدول الزمني للقبول، إذ ينتهي التسجيل وإضافة الرغبات واختيار الجامعة وترتيب الخيارات حسب الأولوية في 10 أكتوبر 2026، فيما تُجرى المقابلات الشخصية للمرشحين من 17 نوفمبر إلى 24 ديسمبر 2026، بعد اجتياز اختبار المهارات الشخصية والسلوكية.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية وأسماء المقبولين في 31 ديسمبر 2026، على أن تبدأ الدراسة فعليًا في 17 يناير 2027، وتستمر لمدة 10 أشهر.