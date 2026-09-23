منذ دخولها السوق السعودية قبل 14 عاماً، رسّخت «أبيات» حضورها في قطاع الأثاث ومستلزمات المنزل، انطلاقاً من معرضها الأول في الخبر عام 2012، وصولاً إلى شبكة معارض واستثمارات لوجستية تدعم توسع أعمالها في المملكة، بالتزامن مع احتفالها باليوم الوطني السعودي، وعروض خصوصا تصل إلى 70% على مجموعة من منتجاتها.

وتشارك «أبيات» عملاءها وموظفيها احتفالات اليوم الوطني السعودي سنوياً، عبر فعاليات وعروض وتجارب خاصة بالمناسبة، في وقت تواصل فيه تطوير حضورها في السوق السعودية وتعزيز تجربة العملاء من خلال تنوع المنتجات وتكامل الخدمات والبنية التشغيلية.

ويقود الشركة رئيس مجلس الإدارة ياسر حسن أبل، ونائب رئيس مجلس الإدارة عصام عبدالقادر المهيدب، والرئيس التنفيذي محمد خالد أبل، مع استمرار خطط التوسع وتطوير أعمال «أبيات» في المملكة.

استثمار لوجستي 14 عاماً من الحضور

بدأت رحلة «أبيات» في السوق السعودية عام 2012، بافتتاح أول معرض لها في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، لتتوسع بعدها إلى عدد من المدن الرئيسية في المملكة.

وفي عام 2014، افتتحت الشركة معرضين في الرياض وجدة، قبل أن تواصل تطوير حضورها في السوق، وصولاً إلى افتتاح معرض «خريص» في الرياض عام 2025 على مساحة 23 ألف متر مربع، ليكون ثاني معارضها في العاصمة.

وتضم شبكة «أبيات» في السعودية حالياً معارض في الرياض والظهران وجدة، إلى جانب معرض خريص، بما يوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى تشكيلة واسعة من الأثاث ومستلزمات المنزل ومواد التشطيب.

وتقدم «أبيات» أكثر من 30 ألف منتج، ضمن نموذج يستهدف توفير احتياجات المنزل تحت سقف واحد، بدءاً من الأثاث ومستلزمات غرف المعيشة والنوم، وصولاً إلى مواد التشطيب والمنتجات المرتبطة بتجهيز المنزل.

وتتيح هذه التشكيلة للعملاء خيارات متنوعة، خلال مختلف مراحل تجهيز المنزل، مع التركيز على الجمع بين تنوع المنتجات وتكامل الخدمات وتجربة التسوق.

ويأتي هذا النموذج في سوق تشهد توسعاً في قطاع التجزئة وتطوراً في أنماط الاستهلاك، بالتزامن مع النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده مدن المملكة.

وبالتوازي مع توسع شبكة المعارض، عززت «أبيات» استثماراتها في البنية اللوجستية داخل المملكة، من خلال مركز لوجستي في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام على مساحة تتجاوز 110 آلاف متر مربع.

ويمثل المركز ركيزة تشغيلية لدعم أعمال الشركة في السعودية، من خلال تعزيز قدرات التخزين والتوزيع وإدارة تدفق المنتجات إلى المعارض والعملاء.

ويعكس الاستثمار في البنية اللوجستية توجه «أبيات» إلى مواكبة نمو أعمالها في المملكة، وربط شبكة معارضها بمنظومة تشغيلية، تدعم تنوع المنتجات واتساع قاعدة العملاء.