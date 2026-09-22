هنّأ ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في برقيتين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وأشاد ملك البحرين بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات والميادين على مدى عقود من الزمان، وبالمكانة الرفيعة التي رسختها وسط المجتمع الدولي.

كما أعرب عن بالغ اعتزازه وتقديره بمستوى عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع شعبي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، التي تجسد الروابط الأخوية الوطيدة التي تميزت بها هذه العلاقات الثنائية.

وأكد حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتنمية مسارات العمل والتعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية في ظل الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يلبي ويحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين، ويعود بالخير والنفع على بلديهما، داعياً الله العلي القدير أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق أعلى مراتب التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة برقيتين مماثلتين لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بهذه المناسبة.