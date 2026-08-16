تعقد هيئة كبار العلماء، اليوم (الأحد)، دورتها الـ99، برئاسة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح فوزان الفوزان، لمواصلة بحث القضايا الشرعية والنوازل المعاصرة، ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

وتواصل الهيئة، منذ تأسيسها 1391هـ (1971م)، أداء دورها بوصفها مرجعية إفتائية في المملكة، من خلال دراسة ما يُحال إليها من ولي الأمر والجهات المختصة، وإبداء الرأي الشرعي في القضايا العامة، وفق الأدلة الشرعية وأصول الاستنباط المعتبرة.

وخلال مسيرتها الممتدة لأكثر من خمسة عقود، ناقشت الهيئة 1,127 موضوعاً، وأصدرت 251 قراراً في مختلف القضايا الشرعية، إلى جانب 28 بياناً تناولت عدداً من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام العام.

وشهدت الهيئة، على مدى مسيرتها، مشاركة نخبة من كبار علماء المملكة، فيما طرأت على لائحة سير أعمالها تطورات تنظيمية، من أبرزها تعديلها عام 1414هـ، بما نص على تولي المفتي العام للمملكة رئاسة الهيئة، إلى جانب تنظيم مدة العضوية وعدد الأعضاء بما يعزز كفاءة أعمالها واستمراريتها. وتبحث الدورة الـ99 الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وما يستجد من قضايا ونوازل، تمهيداً لإصدار ما يلزم بشأنها من قرارات وتوصيات، بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية ويحفظ مصالح المجتمع، ويعزز مكانة المملكة في خدمة الإسلام والعناية بالعلم الشرعي.