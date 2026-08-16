استقبل الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، في القصر الرئاسي بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

وثمن الرئيس تينوبو مبادرة رابطة العالم الإسلامي للسلم المجتمعي في غرب أفريقيا، مؤكداً دعمه الكامل لـ«إعلان أبوجا»، وما اشتمل عليه من خطة عمل وبرامج تنفيذية، وهيئة تنسيقية للتعاون المُشترك.

فيما شكر العيسى رعاية الرئيس النيجيري لمؤتمر مبادرة الرابطة في العاصمة «أبوجا»، الذي شهد حضور القيادات الدينية بمختلف تنوعهم في الغرب الأفريقي.