اعتمدت وزارة السياحة، تحديثات جديدة على نشاط نُزل موسم الحج، ومعايير الترخيص والتصنيف، وجدول المخالفات للمرافق المخصصة لإسكان ضيوف الرحمن في مكة والمدينة، استعداداً لموسم حج 1448هـ.

وتهدف التحديثات إلى رفع جاهزية مرافق الضيافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج، من خلال تعزيز المتطلبات التنظيمية والتشغيلية، والتأكد من جاهزية المرافق قبل استقبال ضيوف الرحمن، واستيفاء اشتراطات السلامة والصيانة، واستمرارية الخدمات الأساسية، والالتزام بالمعايير التشغيلية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة نصر الأنصاري، أن التحديثات تأتي لتطوير الإطار التنظيمي والتشغيلي لنُزل موسم الحج، وضمان جاهزية المرافق وفق متطلبات واضحة قبل بدء التشغيل وخلاله، بما يوفر للحجاج تجربة إقامة آمنة ومنظمة. وشملت المعايير الجديدة تصنيف نُزل موسم الحج إلى الدرجة الاقتصادية والدرجة الأولى، مع تحديد اشتراطات خاصة بكل درجة، إلى جانب متطلبات تشمل المرافق المشتركة والغرف والاستقبال والنظافة والصيانة والخدمات المقدمة للضيوف.

كما تتضمن منظومة الرقابة والتفتيش مراحل متعددة تبدأ قبل إصدار الترخيص، وتمتد إلى مرحلة ما قبل التشغيل وأثناء التشغيل، بهدف التحقق من الالتزام بالاشتراطات ورفع مستوى جودة الخدمات.

وأكدت وزارة السياحة، أن تطوير معايير نُزل موسم الحج يأتي ضمن حملة «ضيوفنا أولوية»، انطلاقاً من مسؤولية ضيافة حجاج بيت الله، وحرص المملكة على توفير تجربة آمنة ومنظمة تليق بمكانتها وجهودها المستمرة في خدمة ضيوف الرحمن.

ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على ترخيص نُزل موسم الحج لحج 1448هـ إلى المبادرة مبكراً باستيفاء المتطلبات، واستكمال أعمال الصيانة والتجهيز، والتقدم بطلبات الترخيص قبل بدء موسم الحج.