تكتمل اليوم (الأحد)، عودة مديري ومديرات مدارس التعليم العام للبنين والبنات والإداريين والإداريات بمناطق ومحافظات السعودية مع عودة منسوبي إدارات التعليم الأربع المستثناة من العودة والتي كانت (الثلاثاء) الماضي، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف، وذلك استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد. وتتزامن عودة الإداريين اليوم مع عودة المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس فعلياً في كافة إدارات التعليم، فيما ستكون عودة معلمي ومعلمات الإدارات الأربع المستثناة (الأحد) القادم الموافق للعاشر من ربيع الأول الحالي.

وزير التعليم يكشف المستجدات (الإثنين)

تزامناً مع الاستعدادات الميدانية، تنظم وزارة الإعلام، غداً (الإثنين) 17 أغسطس، «المؤتمر الصحفي الحكومي»، الذي يستضيف وزير التعليم يوسف البنيان؛ للحديث عن أبرز مستجدات ومنجزات منظومة التعليم، واستعداداتها للعام الدراسي الجديد، ومن المنتظر أن يكشف وزير التعليم خلال المؤتمر تفاصيل الجاهزية لانطلاق العام الدراسي وأبرز المستجدات في المنظومة التعليمية، كما يجيب عن تساؤلات الإعلاميين والصحفيين، فيما يبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية وMBC شاهد ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.

أكثر من 6.7 مليون طالب وطالبة

تدخل منظومة التعليم العام العام الدراسي الجديد بحجم تشغيلي ضخم؛ إذ تظهر أحدث الأرقام الرسمية المنشورة لوزارة التعليم انتظام أكثر من 6.7 مليون طالب وطالبة في مدارس التعليم العام، فيما ارتفع عدد المدارس الجاهزة لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الماضي إلى نحو 32 ألف مدرسة في مناطق ومحافظات المملكة.

وتشير بيانات الوزارة كذلك إلى أن أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة يعملون في مدارس التعليم العام، ما يجعل أسبوع عودتهم محطة رئيسية لاستكمال استعدادات المدارس قبل استقبال ملايين الطلاب والطالبات. وتتكامل خلال فترة الاستعداد أعمال الطواقم التعليمية والإشرافية والإدارية، ومتابعة جاهزية المباني والفصول والمرافق والخدمات التشغيلية، بما يضمن انطلاقة منتظمة للعملية التعليمية مع اليوم الأول للدراسة. ويكتسب المؤتمر الصحفي الحكومي المرتقب أهمية خاصة لكونه يأتي قبل أيام من عودة الطلاب، إذ ينتظر أن يقدم وزير التعليم صورة شاملة عن استعدادات الوزارة للعام الجديد، وما تحقق في ملفات البيئة المدرسية والكوادر التعليمية والتطوير التعليمي، إلى جانب الإجابة عن أبرز التساؤلات التي تهم الطلاب وأولياء الأمور والميدان التعليمي.