أعلنت وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة إلى 931.5 ألف معتمر منذ بداية موسم العمرة في 15 من ذي الحجة حتى نهاية محرم 1448هـ، بنسبة نمو بلغت 22.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد المعتمرين القادمين من خارج السعودية أكثر من 1.27 مليون معتمر، وسط منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.



وأكدت الوزارة أن ذلك يجسد الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة خدمة ضيوف الرحمن من القيادة، وما تشهده المنظومة من تكامل بين الجهات الحكومية، وتطوير مستمر للخدمات الرقمية والتشغيلية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المعتمرين والزوار وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.



ووفقاً لإحصاءات الفترة من 15 ذي الحجة حتى نهاية محرم 1448هـ، أوضحت الوزارة أن 75% من معتمري الخارج قدموا عبر المنافذ الجوية، فيما قدم 25% عبر المنافذ البرية والبحرية، مضيفة أن جمهورية باكستان الإسلامية جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المعتمرين القادمين بواقع 200 ألف معتمر، تلتها جمهورية إندونيسيا بـ170 ألفاً، فيما جاءت جمهورية العراق في المرتبة الثالثة بـ130 ألف معتمر.