بدأ ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة، اليوم، مغادرة مكة المكرمة عائدين إلى أوطانهم، بعد أن أقاموا في الحرمين الشريفين أياماً عدة أدوا خلالها مناسك العمرة، وزاروا المسجد النبوي.

وأعرب الضيوف عن بالغ سرورهم بما لمسوه منذ وصولهم إلى المدينة المنورة من كرم الاستضافة، وحفاوة الاستقبال، وجودة التنظيم، وتكامل الخدمات، التي كان لها الأثر في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وابتهل الضيوف إلى الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، خير الجزاء، على ما يقدمانه من عناية واهتمام بضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسك العمرة، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما.

يُشار إلى أن الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة تضم 250 معتمرًا ومعتمرة، يمثلون 16 دولة آسيوية، هي: إندونيسيا، وتيمور الشرقية، والفلبين، وماليزيا، وكمبوديا، وتايلاند، وفيتنام، وميانمار، ولاوس، وسنغافورة، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وهونغ كونغ، وتايوان، ومنغوليا.