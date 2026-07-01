وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أدوات غسل الكعبة المشرفة وفق أعلى معايير الجودة والإتقان.وتضم منظومة الأدوات المستخدمة في غسل الكعبة عربة خدمة صُممت خصيصاً لحمل الأدوات وتنظيمها أثناء مراسم الغسل، إلى جانب إناء لتحضير المواد المستخدمة، ووعاء لسكب المياه، وحافظة للسوائل، وصندوق لحفظ المستلزمات، ومبخرة لتبخير الكعبة المشرفة، إضافة إلى حافظة للمناديل، وقطعة قماش مخصصة لعمليات الغسل والتجفيف.

وروعي في تصميم هذه الأدوات الجمع بين الدقة الوظيفية والجمال الفني، إذ زُينت بزخارف مستوحاة من الفن الإسلامي، ونقوش عربية أصيلة، مع استخدام خامات عالية الجودة تعزز متانتها واستدامتها.