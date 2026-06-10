التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، في مقر المركز بالرياض، أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان زيد مخلد الحربي.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الجوانب الإنسانية والإغاثية، واستعراض مستجدات المشاريع التي ينفذها المركز في السودان وسبل تعزيزها وتطوير أثرها.

وأعرب السفير الحربي، عن إعجابه الكبير بما يقدّمه مركز الملك سلمان للإغاثة من برامج ومبادرات رائدة، مشيداً بمستوى الاحترافية العالية التي تتسم بها، وبشمولية خدماته التي تصل إلى الدول والشعوب الأكثر حاجةً، إضافة إلى تركيزه على البرامج الإنسانية ذات الأثر المستدام.