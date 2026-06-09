اعتمدت الجمعية الدولية للاكتواريين SOA، الخبرة التعليمية، لطلاب وطالبات بكالوريوس الرياضيات الاكتوارية والمالية بجامعة القصيم في ثلاثة مجالات، الاقتصاد، المحاسبة والتمويل، والإحصاء الرياضي، ويتيح الاعتماد استيفاء متطلبات هذه المجالات من خلال اجتياز الطلبة المقررات الدراسية المعتمدة في البرنامج، بدلاً من التقدم لاختبارات مهنية مستقلة في المجال ذاته.

ويأتي المنجز الدولي تتويجاً لجهود الجامعة وكلية العلوم ممثلة بقسم الرياضيات في التطوير والتحسين المستمر لمخرجات البرنامج بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وتهيئة خريجي البرنامج لسوق العمل بالشكل الأمثل وبميز تنافسية محلية ودولية.

وتعد جمعية الاكتواريين، التي تأسست عام 1949، على يد مجموعة مختارة من كبار الأكاديميين والاكتواريين، وتتخذ من مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، من أكبر الجمعيات الدولية في مجال الرياضيات الاكتوارية؛ وتهدف إلى تأهيل وتمكين منتسبيها من تطبيق أفضل الحلول للتعامل مع المخاطر المالية المرتبطة بمختلف جوانب الحياة.