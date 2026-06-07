أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 28/ 5/ 2026م إلى 3/ 6/ 2026م، عن ضبط 7,760 مخالفاً؛ منهم 4,060 مخالفاً لنظام الإقامة، و2,574 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1,126 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,184 شخصاً؛ 28% منهم يمنيو الجنسية، و70% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 02%، كما تم ضبط 25 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم ضبط 16 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 21,774 وافداً مخالفاً؛ منهم 20,455 رجلاً، و1,319 امرأة.

وطبقاً لبيان وزارة الداخلية، أحيل 14,495 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و850 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 4,690 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.