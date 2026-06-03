فيما عاد، أمس (الثلاثاء)، ستة ملايين ونصف المليون من طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات في مناطق ومحافظات السعودية إلى مقاعد الدراسة لاستكمال أعمال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي بعد تمتعهم بإجازة عيد الأضحى، بدأت المدارس الاستعدادات لبدء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لكافة الإدارات التعليمية في المملكة الثامن والعشرين من ذي الحجة الحالي، عدا إدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف، إذ ستبدأ اختباراتهم التحريرية في السادس من محرم القادم، على أن تبدأ الإجازة الصيفية لكافة الإدارات بنهاية دوام العاشر من محرم القادم لعام 1448هـ، فيما تبدأ الإجازة الصيفية لمدارس الإدارات التعليمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف بنهاية دوام السابع عشر من محرم.