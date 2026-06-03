تواصل وزارة الشؤون الإسلامية توزيع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم على حجاج البحرين المغادرين إلى بلادهم عبر جسر الملك فهد.

وتتضمن الهدية نسخاً من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم الصادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، والمترجمة إلى أكثر من 80 لغة عالمية، بما يسهم في تعزيز ارتباط الحجاج بكتاب الله تعالى، وتمكينهم من الاستفادة من معانيه بلغاتهم المختلفة.

ويأتي تنفيذ برنامج توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين عبر مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية، ضمن خطة شاملة تستهدف توزيع نحو 1.9 مليون نسخة من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم على الحجاج المغادرين.