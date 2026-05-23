استكملت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع جاهزيتها التشغيلية للحج في مكة والمشاعر، وتشارك ببعثة متكاملة تعمل في 41 موقعاً تشغيلياً، تشمل 7 مستشفيات ميدانية، و4 مراكز طبية وإسعافية، و26 عيادة أولية وإسعافية، إضافة إلى مركزين متخصصين لضربات الشمس، ومركز للطوارئ، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 1,122 سريراً.



وتضم البعثة 2,162 من الكوادر الطبية والصحية والإدارية والفنية المؤهلة، لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لضيوف الرحمن، وتعزيز مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة والاستجابة لها بكفاءة عالية.



وتأتي الجهود ضمن منظومة وطنية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، بما يعكس مستوى التكامل المؤسسي في تقديم خدمات صحية متقدمة، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.