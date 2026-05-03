شاركت المملكة العربية السعودية في الاحتفاء باليوم العربي للراصد والمتنبئ الجوي، الذي يوافق الثاني من مايو من كل عام، تحت شعار «نرصد لحماية مجتمعنا.. وتنمية أوطاننا»؛ وذلك تأكيداً على الدور الحيوي الذي يؤديه الراصدون والمتنبئون في حماية الأرواح والممتلكات ودعم مستهدفات التنمية المستدامة. ويهدف هذا الاحتفاء إلى إبراز الجهود العربية في تطوير قدرات الرصد، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الظواهر الجوية المتطرفة، إضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية المعلومات المناخية وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن سالم غلام، أن المملكة تولي قطاع الأرصاد اهتماماً بالغاً عبر تطوير منظومات الرصد وتوظيف أحدث التقنيات لرفع دقة التوقعات، مشيراً إلى أن الكوادر الوطنية تمثّل الركيزة الأساسية في دعم اتخاذ القرار والتعامل مع الحالات الجوية بكفاءة واقتدار. كما نوّه بجهودهم الدقيقة التي تسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالطقس، مؤكداً اعتزازه بهذه الكفاءات وموضحاً أن المركز يواصل تنفيذ مبادرات نوعية وتعزيز الشراكات الوطنية لرفع كفاءة الاستجابة للظواهر الجوية وفق أفضل الممارسات العالمية.