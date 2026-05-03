اختتمت جامعة القصيم، (الجمعة)، فعاليات مهرجان «تراث الشعوب» الخامس الذي أقيم برعاية أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، إذ شهد المهرجان على مدار 6 أيام بمركز الملك خالد الحضاري مشاركة أكثر من 90 دولة وجهات متعددة، وسط إقبال جماهيري لافت تجاوز 110 آلاف زائر وزائرة. ويعد هذا المهرجان منصة حضارية رائدة تهدف إلى إبراز التنوع الثقافي لطلبة الجامعة الدوليين وترسيخ مفاهيم التفاهم بين الشعوب، وهو ما أكده رئيس الجامعة الدكتور محمد بن فهد الشارخ، موضحاً أن الفعالية تجسد رؤية الجامعة في مد جسور التواصل العالمي، وتقديم صورة مشرقة عن ثقافات العالم، رافعاً في ختام المهرجان شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة على دعمهم المتواصل، الذي أسهم في إنجاح هذا المحفل الثقافي والمعرفي.