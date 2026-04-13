مع بدء العد التنازلي لحج 1447هـ، تشهد المشاعر المقدسة حركة أعمال ميدانية كبيرة باستكمال التجهيز في إطار منظومة تعنى برفع كفاءة التشغيل وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، بما يواكب طبيعة الموسم ومتطلباته لخدمة ضيوف الرحمن.

وتعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تنشيط الأعمال الميدانية بتنظيم حركة النقل عبر المركز العام للنقل، بما يسهم في إدارة التدفقات وتحقيق الانسيابية بين المواقع وتسهيل وصول ضيوف الرحمن وتنقلهم بين مناسك الحج وداخل مدينة مكة بكل يسر ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية، بما في ذلك الطرق الدائرية والجسور، دعماً لحركة التنقل وتعزيز الربط بين المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية، وتقليل نقاط الاختناق خلال أوقات الذروة وتقليل أوقات التنقل.

ومن المقرر أن تستكمل الهيئة الملكية مراحلها التشغيلية خلال الفترة القادمة، وصولاً إلى إعلان جاهزية المنظومات والمشروعات المرتبطة بموسم الحج.